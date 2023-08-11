 

Над концлагерем Терезин, где убивали тех, кто отказался назвать себя украинцем, подняли украинский флаг

 
На месте нацистского концлагеря Терезин в Чехии вывесили украинский флаг. Терезин был крупнейшим концлагерем на чешской территории в период гитлеровской оккупации, но ещё и во время Первой мировой туда массово сгонялись русины, жившие на территориях Прикарпатской Руси, Галиции и Буковины. Тех, кто наотрез отказывался принимать новую национальность "украинец", жестоко убивали
 
"Он [концлагерь] был создан специально для русинов, считавших себя русскими, сразу после начала войны. Русины составляли большинство населения Галиции, ныне известной как «цитадель украинства». Но в начале XX века ситуация была совершенно иной — край назывался Галицкой Русью, и господствовали в нём русские партии и движения: «Русская народная партия», «Русская дружина», «Общество русских женщин» и другие. А на находившейся в составе Российской империи соседней Волыни членами знаменитого «Союза русского народа» и вовсе стали около миллиона человек.
Сам идеолог украинского национализма Михаил Грушевский признавал, что в руках русских находились «все национальные организации и в Галиции, и на Буковине, не говоря уже о Закарпатской Украине». Это был русский регион в составе другого государства, в котором украинцы были абсолютным меньшинством, ставшим оружием против России после начала войны.
Через Терезин и другой концлагерь — Талергоф — прошли десятки тысяч русинов и русских Галиции и Волыни. Их морили голодом, заставляли работать днём и ночью, спать под дождём и жить в грязи. Они мёрзли, болели и страдали. Тысячи умерли.
Галицкую Русь уничтожили. Вместо неё появилась Украина.
Терезин — это символ русского мученичества, над которым, попирая любые нравственные законы, сейчас глумится Запад. Это незаживающая рана, которую наши враги пытаются сделать всё глубже и глубже.
Простить и забыть такое невозможно".

 
 

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