 

Бандитам, отравившим 44 человека суррогатным алкоголем, дали 5,5-6,5 лет колонии общего режима

 

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть отравителей суррогатным алкоголем, из-за которого в 2021 г. погибли 44 человека, к срокам от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима. Артём Чабан получил 6,5 года колонии, Микайыл Назаров – шесть лет и три месяца колонии, Адалат Гурбанов – шесть лет и два месяца, Надир Мамедов и Армен Аветисян – по шесть лет лишения свободы, Заур Джаббаров -- 5,5 года колонии общего режима. При этом гособвинитель требовал до десяти дет колонии, прокуратура намерена обжаловать приговор, так как он слишком мягкий.

С лета 2020-го по осень 2021 г. обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы, из-за их действий погибли 44 человека.


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