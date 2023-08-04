 

Пресс-службе Следственного комитета приказали не привлекать внимания к преступлениям мигрантов

 

Пресс-службе Следственного комитета приказали сверху "не накалять антимигрантские настроения". Из сводок исчезнет информация о национальности преступников и пропадут сообщения об облавах на узбеков, таджиков и киргизов. "Вчера об этом сообщили всем пресс-службам всех регионов: от Калининграда до Владивостока", — сказал источник MSK1.RU в Следственном комитете. 

 

 

В Москве полиция задержала мужчину из ближнего зарубежья, в продуктовых сумках которого обнаружила около 10 килограммов гашиша. По версии следствия, задержанный входит в преступную наркогруппировку граждан из страны ближнего зарубежья, организовавших канал поставки наркотиков на территорию Московского региона, а оттуда они поездами и автомобилями поставляли запрещённые вещества в другие регионы России. 

Ранее в Москве на Калужском шоссе полицейские остановили "Мерседес", в котором находились "43-летний москвич и 58-летний гражданин Азербайджана" и при них почти пять кило марихуаны.

 

Задержанный за вымогательство одного миллиона рублей у бывшего замминистра обороны Александра Колмакова 24-летний гражданин Таджикистана также оказался причастен к похищению 21-летнего сына владельца сети клиник «Гемотест». 

 


 


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