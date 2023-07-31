Казанская в Казани: Россия восстанет из пепла.

Читаем: в Москве в день всенародно чтимой Казанской иконы прошёл не санкционированный марш мигрантов. Символично, ведь Казанская – заступница России Начиная с ополчения Минина и Пожарского силой русского духа и с Божьей помощью оберегал она и Её святой образ, нашу Родину. Куда идёт страна, где край, за которым бездна? Отвечаем: наша Вера православная, не оставим веру, и Бог нас не оставит, и Божья Матерь, явленная России в чтимых чудесных образах. Казанская – подтверждение, стоит прибыть во град Казань на Её праздник!





Были на нашем нынешнем празднике девять митрополитов, семь архиепископов, пять епископов и без числа священства, диаконства, певчих хоров и конечно православных верующих христиан, всего не менее десяти тысяч людей. Для меня лично грело сердце присутствие митрополита Минского и Заславского, Патриаршьего экзарха всея Беларуси Вениамина, он в этот праздник у нас не первый раз. Утро дня началось праздничным крестным ходом. «Пару свою смотрите, братия. Рации у вас нет?» - слышим батюшку, который назначен старшим. Действительно, как управить стольким священством, хорами, а народу вообще без числа! Все поют, славят Богородицу. Редко на наших просторах, тем более городских, можно видеть столько добрых радостных лиц. За молитвенным пением с родным священством проходим Спасскую башню Казанского кремля.





Ещё удивило обилие хоругвей в виде флагов с ликами Христа Спасителя (Спаса Нерукотворного) и Богородицы. А я то уж думал, так и буду одинёшенек со своей хоругвью второй десяток лет ходить. Этого, кстати, намоленного Спаса образ передали мне ребята из Ростова на Дону ещё в нулевых, на Храме-памятнике, воинам, павшим при взятии Казани, который так и стоит до сих пор не прибран, не обустроен, без прихода, молитв, лишь немые кости под храмом всем нам в упрёк. Но это не навсегда, будет и тут молитва, и пушка бить в полдень, как было исстари!





Вот, Радостными звонами встречает Пятницкая церковь. По дороге пообщался с хорошими совсем молодыми людьми из Лениногорска, прихожанами Троицкого храма. Иван, Николай и Татьяна, с ней поговорили о её мечте стать врачом. Поучил даже, на примерах друзей, что мечту молодости предавать нельзя. Ещё, говорят эти милые люди, что новый храм в Лениногорске строится, Никольский, Слава Богу!





Подходим к Надвратной церкви с пением, охрана не пускает. Безопасность, дескать. Причём то туда пустят – народ метнётся, то сюда, то ещё в какой проход! Люди возмущаются, но в итоге все, кто хочет – пройдут. Только время выждать. Вот, и мне говорят, что это Вы с флагом прёте. Не флаг, говорю, образ освещённый, икона. Нет, Марк сказал не икона. Кто такой Марк, спрашиваю? Начальник монастыря, вот кто! Смиряюсь, девушка всё-таки в погонах майора, образ приняла на собственное хранение. Подаём записки, проходим в храм. Всю литургию стоим в очереди к нашему образу Казанской Божьей Матери…





Слушаем проповедь перед Святым причастием. На сайте поставлено информационно сухо, но как отче раскрыл СМЫСЛ праздника, не поленитесь, послушайте! Проповедь перед причастием произнёс архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Сам слушал и почти физически ощущал вкус гари казанского пожарища 1579 года а следом дарованную Самим Господом БЛАГОДАТЬ всему русскому народу в моём граде Казани!





Столько священства, архиереев, просто не счесть, как алтарь вместил всех!? Владыка наш Казанский Кирилл кратко поприветствовал всех, передал слово светской власти. Она держала речь достойно, на редкость для подобных случаев кратко. «Большая щесть, надо сенить, истоки искать в прошлом, настоящем и будущем, рэхмэт, передаю слово старшему…» Осматриваю храм, в который тысячи пришли молиться, задаюсь вопросом:зачем этим не православным и не русским людям всё это? Никто из градоначальства и регионального руководства с народом крестным ходом не шёл – явились лишь после причастия. Потусоваться? Свадебные генералы? Зачем это народу православному? Двадцать архииерев и без числа священников стояли молча, а эти – проповедовали как ни в чём не бывало. Вопросы, вопросы…





Но насколько помнится, даже Путин ни разу не проповедовал в русских церквях, хотя окружение могло подсуетиться. А тут – надо же! Но что говорить, республика! Впрочем, в этом году лучше, чем в прошлом, когда «старший», из вежливости и уважения был допущен к проповеди с амвона. Прочитав по листочку страницу текста отвлёкся к своим извечным «мыслям и поучениям», и ля-ля-ля и снова ля-ля-ля. А кто остановит-то? Некому. Народ, стоя в очереди к Казанской иконе, запел «Богородице, дево, радуйся!...» Я тоже подхватил. Бежит охранник, тише, говорит, не пойте. Молимся, отвечаю, храм здесь. Ещё бегут волонтёры, тётка какая-то кричит: «Президент говорит, тише!» Отвечаю: «Какой ещё президент?» Молимся, продолжаем. А этот всё вещает. Вдруг батюшка бежит с просьбой не молиться. Что делать? Батюшка ведь. Вот и перестали.





А вот нынче молились, и ни один тусовщик не мешал. А проповедь архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта врезалась в мысль. Надо же, как приезжий архиерей Казань познал, получше иных «коренных»!





Михаил Юрьевич Щеглов,

председатель Общества русской культуры Республики Татарстан,

председатель Казанского отделения Русского собрания,

кандидат технических наук, г. Казань