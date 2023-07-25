Минобороны опубликовало карту боевых действий

Минобороны РФ опубликовало карту специальной военной операции по состоянию на 25 июля, на ней отражены основные события минувших суток в зоне боевых действий: боестолкновения, изменения линии боевого соприкосновения, удары по тыловым объектам украинской военной инфраструктуры, данные о потерях ВСУ.

Комментарий Андрея Морозова (Мурза):

"...Противник последовательно и вполне умело реализует созданное им численное преимущество. На всех более-менее удобных ему для наступления направлениях противник активно рвётся вперёд, заставляя наших перебрасывать туда резервы. Этому движению противника вперёд способствует сохраняющееся тотальное преимущество противника как в количестве и качестве БПЛА, так и в области РЭБ.

Как я уже писал, противник в контрбатарейной борьбе не жалеет "Хаймарсов" на отдельные наши пушки, понимая, что успешная оборона стоит на артиллерии..."





