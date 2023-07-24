 

Путин запретил самовыгул собак и кошек, банки обяжут раскрывать заёмщикам полную стоимость кредита

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведённых для этого мест (раньше запрещалось свободное перемещение домашних животных в лифтах и дворах многоквартирных домов, по проезжей части, а также на детских и спортивных площадках, теперь же запрет на самовыгул расширился на все места, кроме тех, которые разрешены местными властями). Кроме того, документ даёт регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу "в рамках российского законодательства". 

 

Через полгода в силу вступает закон, согласно которому российские банки будут обязаны полноценно информировать заёмщиков об итоговой стоимости кредита: организации должны будут включать в расчёт практически все платежи, которые предстоит выплачивать заёмщику. Это и платежи по погашению основной суммы долга и процентов, и платежи по оплате услуг (работ, товаров), в том числе по договору страхования и по иным основаниям в пользу кредитора и (или) третьих лиц. Не будут включены в расчет платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату потребительского кредита и уплате процентов.

Предполагается, что такая мера необходима для того, чтобы заёмщик понимал, какую нагрузку на себя принимает, когда берёт кредит. До согласования законопроекта шли долгие дискуссии, и «рынок сопротивлялся», полагая, что из-за этого будет ограничена его свобода. В качестве уступки банкам из законопроекта убрали запрет на использование в рекламе процентной ставки по кредиту.

 

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Наказание для топ-менеджеров смягчено, а для владельцев брошенных домашних животных ужесточено
» Дмитрий Медведев запретил держать дома жирафов, слонов и китов
» Российские суды смогут арестовывать иностранное имущество
» С 1 июня 2013г., на следующий день после Всемирного дня без табака, в России вступает в силу федеральный закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
» Акции против узаконивания убийств животных прошли в 60 городах России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Стрелков

Стрелков

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Вьетнамизация Украины

Вьетнамизация Украины

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Херсонской области украинцы обстреляли скорую помощь, в Макеевке -- детский сад

  • 23:44
  • 247

Путин запретил самовыгул собак и кошек, банки обяжут раскрывать заёмщикам полную стоимость кредита

  • 22:31
  • 226

Мигрант избил охранника магазина за замечание, Роскомнадзор ищет "дискриминирующие" посты в соцсетях

  • 13:15
  • 364

17 беспилотников атаковали Крым

  • 09:35
  • 372

Москва атакована беспилотниками

  • 07:02
  • 366

Украинцы атакуют российские регионы, в Макеевке есть погибший, в Брянской области раненый

  • 21:33
  • 410
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru