Путин запретил самовыгул собак и кошек, банки обяжут раскрывать заёмщикам полную стоимость кредита

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает самовыгул домашних животных, в том числе собак и кошек, вне специально отведённых для этого мест (раньше запрещалось свободное перемещение домашних животных в лифтах и дворах многоквартирных домов, по проезжей части, а также на детских и спортивных площадках, теперь же запрет на самовыгул расширился на все места, кроме тех, которые разрешены местными властями). Кроме того, документ даёт регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу "в рамках российского законодательства".

Через полгода в силу вступает закон, согласно которому российские банки будут обязаны полноценно информировать заёмщиков об итоговой стоимости кредита: организации должны будут включать в расчёт практически все платежи, которые предстоит выплачивать заёмщику. Это и платежи по погашению основной суммы долга и процентов, и платежи по оплате услуг (работ, товаров), в том числе по договору страхования и по иным основаниям в пользу кредитора и (или) третьих лиц. Не будут включены в расчет платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по возврату потребительского кредита и уплате процентов.

Предполагается, что такая мера необходима для того, чтобы заёмщик понимал, какую нагрузку на себя принимает, когда берёт кредит. До согласования законопроекта шли долгие дискуссии, и «рынок сопротивлялся», полагая, что из-за этого будет ограничена его свобода. В качестве уступки банкам из законопроекта убрали запрет на использование в рекламе процентной ставки по кредиту.