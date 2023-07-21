Украина будет получать больше денег за транзит российского газа

Украина на 23,5% повысит тариф на транспортировку российской нефти по своему участку трубопровода «Дружба»: с 1 августа РФ станет платить за прокачку каждой тонны нефти в направлении Словакии и Венгрии на 4 евро больше — тариф вырастет до 21 евро за тонну.

Ссылаясь рост издержек из-за повреждения энергетической инфраструктуры, Украина уже трижды повышала тариф в 2022-2023 годах. С 1 апреля 2022 года плана выросла до 11,5 евро за тонну, с 1 января 2023 года — до 13,6 евро за тонну, с 1 июня — до 17 евро.