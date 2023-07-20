Дума ужесточила требования к общему собранию жильцов и приняла закон о трудовом воспитании школьников

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект, который разрешает проводить общее собрание собственников квартир в многоквартирном доме только одному из собственников или представителю управляющей компании, чтобы иметь возможность "идентифицировать лицо, которое будет нести ответственность за соответствие введенных им данных по вопросам повестки общего собрания". Кроме того, государственные жилищные инспекции начнут контролировать собрания жильцов многоквартирных домов, на которых обсуждаются вопросы капитального ремонта.

Госдума приняла поправки к закону «Об образовании», которые вводят принципы трудового воспитания школьников. Предполагается, что ученики будут обязаны принимать участие в общественно полезном труде, который предусматривается образовательной программой, учитывающей особенности возраста, психики и здоровья.