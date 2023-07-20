Хакеры взломали правительственные ресурсы Литвы и выложили информацию по саммиту НАТО

Литовский Национальный центр управления кризисами подтвердил, что утечка данных саммита НАТО, обнародованных на прошлой неделе, связана со взломом правительственных систем Литвы, и что "глубина проблемы, скорее всего, больше, чем предполагалось вначале".

Саммит НАТО прошёл в Вильнюсе 11-12 июля.

Обнародованная информация включает около тридцати документов, в том числе раскрывающие названия гостиниц, в которых останавливались главы государств и делегации, время прибытия в аэропорты, имена охранников лидеров, типы носимого ими оружия, характеристики средств связи. Опубликованы фамилии снайперов группы контртеррористических операций Aras, протоколы заседаний группы безопасности в преддверии саммита, планировавшиеся решения об ограничении воздушного пространства, движения и транзита между Россией и Белоруссией.

Также "Злые русские хакеры" раскрыли личные данные ещё 1,7 тысячи сотрудников СБУ и выложили личные данные участников волонтерской организации, которая собирала донаты на морские дроны для Украины, и двух тысяч военных Военно-морского флота (ВМФ) Украины.

Другая раскрытая информация: движение судов, с которых были пущены дроны, атаковавшие Крымский мост. Вероятно, это танкеры Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. За несколько дней до теракта один из них находился в Черном море в ста километрах от Новороссийска, второй дрейфовал южнее. Через некоторое время оба танкера встретились в море.

В Британии русские хакеры обвалили сайты аэропортов Бирмингема и "Лондон-Сити".







