Из-за пожара на полигоне в Крыму перекрыта трасса "Таврида", украинцы обстреливают Суджу

Более двух тысяч человек эвакуированы
и перекрыта
федеральная трасса "Таврида" (соединяет Крымский мост с Севастополем) из-за сильнейшего пожара на военном полигоне в Крыму. Сообщения о взрыве на полигоне появились в девятом часу утра, и в одиннадцатом часу детонация боеприпасов ещё продолжалась
. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат косвенно признал удар по полигону американскими либо британскими ракетами дальнего радиуса действия (HARM и Storm Shadow).
В Курской области обстрелян
город Суджа: загорелся жилой дом, атакованы
железнодорожная и автомобильная станции.
В запорожских Пологах
проблемы с мобильной связью и электричеством из-за обстрела телевышки в Токмаке.