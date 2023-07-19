 

Из-за пожара на полигоне в Крыму перекрыта трасса "Таврида", украинцы обстреливают Суджу

Более двух тысяч человек эвакуированы и перекрыта федеральная трасса "Таврида" (соединяет Крымский мост с Севастополем) из-за сильнейшего пожара на военном полигоне в Крыму. Сообщения о взрыве на полигоне появились в девятом часу утра, и в одиннадцатом часу детонация боеприпасов ещё продолжаласьСпикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат косвенно признал удар по полигону американскими либо британскими ракетами дальнего радиуса действия (HARM и Storm Shadow).
 
В Курской области обстрелян город Суджа: загорелся жилой дом, атакованы железнодорожная и автомобильная станции.
В запорожских Пологах проблемы с мобильной связью и электричеством из-за обстрела телевышки в Токмаке.
 

 


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