 

Больше половины уехавших с Украины людей не хотят возвращаться на Украину

 

Профессор с Украины Александр Деменчук заявил в итальянской газете "Корьерре делла сера", что более половины беженцев не намерены возвращаться на Украину. Их дети стали ученикам в немецких, польских, французских и голландских школах, женщины сразу нашли работу. «Политика европейского гостеприимства сначала показалась нам чудом щедрости, а оказалась проклятием», — посетовал Деменчук.

 

Военнопленный из ВСУ рассказал, что обучался в Британии 35 дней, и обучение было откровенно плохим, «больше всего, по моему мнению, подготовка заключалась в психологии, чтобы настроить нас против русского народа».


 

 


 


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APN.ru