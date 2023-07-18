Больше половины уехавших с Украины людей не хотят возвращаться на Украину

Профессор с Украины Александр Деменчук заявил в итальянской газете "Корьерре делла сера", что более половины беженцев не намерены возвращаться на Украину. Их дети стали ученикам в немецких, польских, французских и голландских школах, женщины сразу нашли работу. «Политика европейского гостеприимства сначала показалась нам чудом щедрости, а оказалась проклятием», — посетовал Деменчук.

Военнопленный из ВСУ рассказал, что обучался в Британии 35 дней, и обучение было откровенно плохим, «больше всего, по моему мнению, подготовка заключалась в психологии, чтобы настроить нас против русского народа».



