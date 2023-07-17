Украинцы обстреливают Донецк, ранен ребёнок, 3 больницы и 21 тыс. абонентов без света

ударил по зданию на проспекте Героев Сталинграда, где находятся клиника, диализный центр и гостиничный комплекс «Атлантика». В здании выбиты окна, повреждена крыша. Второй дрон сбит

на пустыре у Монастырского шоссе.

Третий дрон двигался в сторону Балаклавской теплоэлектростанции, его удалось сбить в районе Сапун-Горы.