Украинцы обстреливают Донецк, ранен ребёнок, 3 больницы и 21 тыс. абонентов без света

Вооруженные силы Украины обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня, есть раненые
, в том числе ребёнок, пожаром разрушена квартира. В результате обстрела Петровского района города остались без света 3 больницы, 7 школ, 21 400 бытовых абонентов.
В Славяносербске, ЛНР, рыбак подорвался
на взрывном устройстве и потерял стопу.
Севастополь трижды атакован
украинскими дронами: первый ударил по зданию на проспекте Героев Сталинграда, где находятся клиника, диализный центр и гостиничный комплекс «Атлантика». В здании выбиты окна, повреждена крыша. Второй дрон сбит на пустыре у Монастырского шоссе. Третий дрон двигался в сторону Балаклавской теплоэлектростанции, его удалось сбить в районе Сапун-Горы.