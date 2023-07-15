Ехавших в детский лагерь ребят из Макеевки забыли в Ростове-на-Дону

Детей из Макеевки, ДНР, которые вместе с вожатыми и другими отдыхающими ехали в детский лагерь в Свердловской области, при пересадке "забыли" на вокзале в Ростове-на-Дону. Состав уехал без них, при этом путёвки и документы оставленных на вокзале детей уехали вместе с поездом.

В результате детям пришлось спать на сумках и рюкзаках прямо на ростовском вокзале. В то же время Северо-Кавказская железная дорога (филиал РЖД) утверждает, что "детей разместили в здании вокзала, раздали им воду и питание. В 10:00 всю группу перевели в пункт временного размещения, где есть все условия для отдыха".

Предполагается, что в состав поезда "Анапа -- Екатеринбург" будет включён дополнительный вагон, который в ночь с 15 на 16 июля сможет забрать всех опоздавших детей (по одним данным их 14, по другим -- 21, и трое сопровождающих).