Мелконянам и Смбатяну уменьшили срок за убийство волгоградца, в Москве мигрант изнасиловал уборщиц

Волгоградский областной суд смягчил приговор Арсену Мелконяну, Арману Смбатяну и Анне Мелконян за убийство Романа Гребенюка после ссоры в родительском чате (дочери Мелконянов и Гребенюка учились вместе).

Главный фигурант Арсен Мелконян, который непосредственно убил Гребенюка ударами по голове, получил теперь 8,5 года колонии строгого режима вместо назначенных ранее 11 лет.

При этом суд в Краснодаре вообще отменил обвинительный приговор Арсену Мелконяну и двум другим фигурантам, и направил дело на рассмотрение в Волгоградский областной суд. Волгоградский суд обосновал своё решение о смягчении приговора за убийство следующим образом:

"...Исключен из осуждения Арсена Мелконяна по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 111 УК РФ, квалифицирующий признак - группой лиц по предварительному сговору. Признаны в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Мелконяну, участие в СВО, наличие наград, благодарности. Назначенное ему наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ смягчено до 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима".

Действия Армана Смбатяна (он приехал вместе с Мелконяном, чтобы запугать Гребенюка) и Анны Мелконян также переквалифицированы, наказание им смягчено.

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