Украинцы атакуют российские регионы и шлют угрозы жителям Донецка, в Киеве запретили песни на русском

Украинцы многократно обстреливают Белгородскую область. За сутки обстреляны
: Козинка, Сподарюшино, Рождественка, Мокрая Орловка (повреждена ЛЭП), Репяховка, Староселье, Журавлёвка, Наумовка, хутора Марьино и Панков, Дубровка. В Графовке ранен мирный житель. Затем было множество прилётов в село Вязовое
(жертвы и повреждения уточняются), сильно повреждён
жилой дом на хуторе Валховский, вновь обстреляно Сподарюшино.
В Курской области в результате украинских обстрелов загорелся дом
в Елизаветовке, ранена
женщина в селе Троицком (также здесь повреждены хозяйственные постройки и перебита ЛЭП).
Ребёнок погиб
в результате обстрела со стороны ВСУ села Тарасовка в Пологовском районе Запорожской области.
Продолжаются обстрелы Донецка, жители Донецка, сотрудники медицинских учреждений и социальных служб, получают в Телеграме сообщения от украинцев с угрозами физической расправы
.
В Горловке в результате украинского обстрела погиб
пожарный Сергей Бондин и пострадали пятеро его коллег.
В Киеве в общественных местах запретили
книги и песни на русском, а также "художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги".