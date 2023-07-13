 

Украинцы атакуют российские регионы и шлют угрозы жителям Донецка, в Киеве запретили песни на русском

Украинцы многократно обстреливают Белгородскую область. За сутки обстреляны: Козинка, Сподарюшино, Рождественка, Мокрая Орловка (повреждена ЛЭП), Репяховка, Староселье, Журавлёвка, Наумовка, хутора Марьино и Панков, Дубровка. В Графовке ранен мирный житель. Затем было множество прилётов в село Вязовое (жертвы и повреждения уточняются), сильно повреждён жилой дом на хуторе Валховский, вновь обстреляно Сподарюшино. 
В Курской области в результате украинских обстрелов загорелся дом в Елизаветовке, ранена женщина в селе Троицком (также здесь повреждены хозяйственные постройки и перебита ЛЭП). 
Ребёнок погиб в результате обстрела со стороны ВСУ села Тарасовка в Пологовском районе Запорожской области.
Продолжаются обстрелы Донецка, жители Донецка, сотрудники медицинских учреждений и социальных служб, получают в Телеграме сообщения от украинцев с угрозами физической расправы.
В Горловке в результате украинского обстрела погиб пожарный Сергей Бондин и пострадали пятеро его коллег.
В Киеве в общественных местах запретили книги и песни на русском, а также "художественные альбомы, аудиовизуальные произведения, музыкальные звукозаписи, изделия художественных промыслов, театральные и цирковые представления, концерты и культурно-образовательные услуги".

 
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