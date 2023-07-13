Эрдоган заявил о "полной солидарности с Украиной" и крымскими татарами, "ведущими борьбу за свободу страны"

Президент Турции Эрдоган заявил, что "крымские татары рьяно ведут борьбу за свободу своей страны", и что это причина, "по которой мы с уверенностью смотрим на будущее Украины". По его словам, переговоры будут проходить «на базе полной солидарности с Украиной».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отказался раскрыть детали телефонного разговора с главой МИД Турции Хаканом Фиданом по ситуации с передачей Украине главарей нацбатальона "Азов" (запрещённая в РФ террористическая организация). Он заявил, что "не в его традициях" рассказывать, что ему сообщают "коллеги во время дипломатических контактов".

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения РФ с Турцией "многогранны", и недружественные действия Турции на них не повлияют.