 

Украинцы атакуют российские регионы, эксперт рассказал о последствиях применения кассетных бомб

Вооружённые силы Украины произвели массированный миномётный обстрел Белгородской области. Под огнём оказались Графовка (ранен местный житель, деревня осталась без света), Репяховка (повреждён склад сельхозкомпании), Демидовка, Старолесье и Прилесье. Также за сутки обстреляны: Наумовка, Журавлёвка (повреждена ЛЭП), Красный Хутор, Щетиновка, Богун-Городок, Староселье, Марьино, Муром, Середа.
Из-за обстрела частично обесточен курский посёлок Тёткино.
Вновь велись массированные обстрелы Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки
В селе Луговом Запорожской области при обстреле ранен пятидесятидевятилетний мирный житель.
Зажигательными снарядами ВСУ уничтожили заповедный лес на Кинбурнской косе.

 

Ветеран ракетных войск стратегического назначения ВС РФ Юрий Чмутин рассказал об опасности кассетных бомб: из одной кассеты, которую можно сбрасывать посредством артиллерии или с самолёта, разлетается множество снарядов, некоторые из них не разрываются и остаются лежать на земле. Один кассетный боеприпас охватывает территорию практически в три футбольных поля, и эта территория, по словам Чмутина, "будет относиться к зоне повышенной опасности. Даже если прекратятся военные действия на этом участке".

 






 

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