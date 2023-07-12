Украинцы атакуют российские регионы, эксперт рассказал о последствиях применения кассетных бомб

Ветеран ракетных войск стратегического назначения ВС РФ Юрий Чмутин рассказал об опасности кассетных бомб: из одной кассеты, которую можно сбрасывать посредством артиллерии или с самолёта, разлетается множество снарядов, некоторые из них не разрываются и остаются лежать на земле. Один кассетный боеприпас охватывает территорию практически в три футбольных поля, и эта территория, по словам Чмутина, "будет относиться к зоне повышенной опасности. Даже если прекратятся военные действия на этом участке".