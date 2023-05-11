 

В Москве толпа мигрантов разгромила кафе, когда от них потребовали заплатить за сломанный стол

Около двух десятков среднеазиатских мигрантов в масках в ночь на 11 мая ворвались в кафе на востоке Москвы, "начали крушить всё вокруг", повредили мебель, разбили аппаратуру. Причиной стал выписанный им ранее штраф за сломанный стол в этом заведении. По горячим следам несколько нападавших задержаны, у них изъяты биты и ножи.

В Волгограде объявлен в розыск уроженец Армении Арам Мовсисян, 1990 г.р., его подозревают в убийстве мужчины и покушении на убийство ещё двоих.

В Новосибирске суд рассмотрит дело двух мигрантов 19 и 20 лет об убийстве 31-летнего местного жителя в июне 2022 года.

 


 

 


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