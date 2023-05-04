В Башкирии полиция спасла пристававших к девочкам таджиков, в Екатеринбурге таксист призвал "резать русню"

В Башкирии в Белорецке полиция спасла мигрантов из Таджикистана, пристававших к школьницам. Девочки пожаловались на приставания родителям, отец одной из них решил разобраться с мигрантами, но был избит. Вести о произошедшем разлетелись по Белорецку, и к дому мигрантов приехали около шестидесяти человек. Вмешалась полиция, разогнавшая местных жителей и взявшая под охрану мигрантов. На двоих из них всё же возбуждено уголовное дело за избиение.

В Екатеринбурге таксист избил пассажира под крики "русня поганая" и "резать вас, как свиней, нужно". Пострадавший обратился в территориальное подразделение МВД России. Полицейские "проверяют достоверность сообщения". В службе заказа такси, через которую россиянин вызвал машину, ответили, что уже заблокировали аккаунт водителя.



