В Севастополе в результате атаки украинских дронов загорелась нефтебаза

Резервуар с топливом в Казачьей бухте загорелся
сегодня утром в Севастополе из-за попадания украинского беспилотника. Пожару на площади 1 тыс. метров присвоена четвёртая категория сложности.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила по этому поводу:
"Времени «на медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято".