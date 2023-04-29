 

В Севастополе в результате атаки украинских дронов загорелась нефтебаза

Резервуар с топливом в Казачьей бухте загорелся сегодня утром в Севастополе из-за попадания украинского беспилотника. Пожару на площади 1 тыс. метров присвоена четвёртая категория сложности. 
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила по этому поводу:
"Времени «на медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято".

 

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APN.ru