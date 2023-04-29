В Севастополе в результате атаки украинских дронов загорелась нефтебаза

"Времени «на медленные танцы» у нас больше нет. Произошедшее требует ответного жесткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы

должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины

должно быть принято".