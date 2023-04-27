В Молдавии оштрафуют за Георгиевскую ленту, в Латвии запрещено празднование 9 Мая

Власти Молдавии будут штрафовать граждан, каким-либо образом демонстрирующих Георгиевскую ленту. «Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», — заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

В Латвии запрещено публичное празднование 9 Мая, и вообще в этот день запрещены любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы (он отмечается в этот день в Евросоюзе).