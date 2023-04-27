В Молдавии оштрафуют за Георгиевскую ленту, в Латвии запрещено празднование 9 Мая

Власти Молдавии будут штрафовать граждан, каким-либо образом демонстрирующих Георгиевскую ленту. «Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», — заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.
В Латвии запрещено публичное празднование 9 Мая, и вообще в этот день запрещены любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы (он отмечается в этот день в Евросоюзе).В Праге учительнице чешского языка грозит до трёх лет тюрьмы, за то что она на уроке "излагала своё толкование нынешней ситуации на Украине" и "активно продвигала утверждения, оправдывающие агрессию в том смысле, что речь идет об оправданном инструменте и простительном способе решения в той ситуации".