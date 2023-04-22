Валлийские националисты хотят очистить Уэльс от английских названий

Английские названия -- Кардифф, Свонси, Ньюпорт и другие -- могут исчезнуть с карты Уэльса. Петиция, которую организовал научный сотрудник университета Михангел ап Ризиарт, набрала более тысячи подписей
после того, как победило предыдущее требование по переименованию национального парка "Бреконские маяки". Сторонники переименования заявляют, что оно должно быть произведено "в духе уважения к Уэльсу и его собственной нации". Ризиарт добавляет, что неважно, сколько лет прошло с завоевания Уэльса -- это всё равно колонизация.
Ранее в Уэльсе отстранили от работы
консультантку, которая не смогла ответить на вопрос, заданный по-уэльски, и в шутку ответила по-немецки. Валлийскими националистами это было расценено как неуважение и оскорбление.