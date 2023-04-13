 

Украинский хирург похвастался тем, что вырезает органы у российских пленных на продажу

На появившемся в сети видео мужчина представляется хирургом украинской полевой медицинской службы и говорит, что «балдеет» от того, что без наркоза вырезает у раненых российских солдат органы — глаза, почки и печень — и отправляет их за границу "для бабушек из Германии". "Я вашим тварям 27-летним вырезаю глазки, почки и печёночку. Если его привезли ко мне, а у него ножечки уже нету, то для меня он уже труп".
Это не первое заявление украинских "медиков" о любви к издевательствам над российскими пленными. Ещё в марте 2022 года в прямом эфире телеканала "Украина 24" руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко призвал врачей мобильных медицинских пунктов пытать и кастрировать российских военнопленных. 
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