На появившемся в сети видео мужчина представляется хирургом украинской полевой медицинской службы и говорит, что «балдеет» от того, что без наркоза вырезает у раненых российских солдат органы — глаза, почки и печень — и отправляет их за границу "для бабушек из Германии"
. "Я вашим тварям 27-летним вырезаю
глазки, почки и печёночку. Если его привезли ко мне, а у него ножечки уже нету, то для меня он уже труп".
Это не первое заявление украинских "медиков" о любви к издевательствам над российскими пленными. Ещё в марте 2022 года в прямом эфире телеканала "Украина 24" руководитель украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзенко призвал
врачей мобильных медицинских пунктов пытать и кастрировать российских военнопленных.