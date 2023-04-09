Карл III подтвердил своё желание быть "защитником всех религий" и вступил в конфликт с Церковью Англии

Британский король Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии из-за своего желания нарушить традицию церемонии коронации британских монархов: он настаивает на том, чтобы на церемонии присутствовали представители разных религий.

Ещё тридцать лет назад принц Чарльз заявил, что желает быть «защитником» не только одной конкретной религии, то есть англиканской. Фактически речь идёт об изменении значения титула «Защитника веры», который носили все британские монархи с Генриха VIII.

Желание Карла III противоречит многовековому каноническому праву, которое запрещает мусульманским, индуистским, еврейским и другим религиозным лидерам читать молитвы во время службы.