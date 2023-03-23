Электрические автомобили подлежат утилизации даже при минимальном повреждении батареи

"Рейтерс" опубликовал материал о том, что электрические автомобили зачастую вовсе не являются такими экологичными, какими они предполагались, поскольку даже небольшое повреждение ("царапина") батареи приводит либо к чересчур дорогостоящему ремонту (до 50% от стоимости автомобиля), либо вообще делает автомобиль неремонтопригодным. Прежде всего это касается автомобилей "Тесла", где батарея сделана "структурной частью" автомобиля. Однако схожие проблемы демонстрируют электрические модели "Ниссан", "Хёндай", "Стеллантис", БМВ, "Рено" и другие.

Крупнейшая британская компания по сбору и утилизации металлолома "Синетик" заявила, что за прошедшие двенадцать месяцев число подлежащих утилизации электроавтомобилей в "отстойнике" в Донкастере увеличилось с дюжины за три дня до двадцати в один день.

Уже сейчас застраховать электромобиль стоит дороже, чем обычный автомобиль (в США в 2023 году -- на 27%).



