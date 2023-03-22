Мирный житель погиб при обстреле Белгородской области, в Донецке уничтожено здание водоканала

При украинском обстреле села Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб человек, сторож сельскохозяйственного предприятия. Повреждены три частных дома, сеть энерго- и газоснабжения на территории села.

Также украинцы обстреляли село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области, повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение.

В Донецке попаданием ракеты "Точка-У" уничтожено здание водоканала, вещи, оборудование. К счастью, обошлось без жертв. Однако в Куйбышевском районе Донецка пострадал мирный житель.

Стало известно, что военнослужащий ВСУ с позывным Кипиш расстрелял мирного жителя из-за регистрации в Донецке.