 

Мирный житель погиб при обстреле Белгородской области, в Донецке уничтожено здание водоканала

 

При украинском обстреле села Борисовка Волоконовского района Белгородской области погиб человек, сторож сельскохозяйственного предприятия. Повреждены три частных дома, сеть энерго- и газоснабжения на территории села. 

Также украинцы обстреляли село Демьянки в Стародубском муниципальном округе Брянской области, повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение. 

В Донецке попаданием ракеты "Точка-У" уничтожено здание водоканала, вещи, оборудование. К счастью, обошлось без жертв. Однако в Куйбышевском районе Донецка пострадал мирный житель.

Стало известно, что военнослужащий ВСУ с позывным Кипиш расстрелял мирного жителя из-за регистрации в Донецке. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы обстреливают Курскую и Брянскую область, в Донецке атакована стоматология
» Обстреляны Курская, Белгородская области, центр Донецка, есть множество разрушений и жертвы
» Украинцы обстреливают Белгородскую и Курскую области, тяжело ранена женщина
» Украинцы обстреливают Белгородскую область, ранена шестнадцатилетняя девушка
» В результате украинских обстрелов погибли люди в Донецке и под Белгородом
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Быть уникальным – значит быть как все

Быть уникальным – значит быть как все

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 3 613
Литературные сапёры и их старатели

Литературные сапёры и их старатели

Музей космонавтики открывает выставку к 45-летию первого в мире полёта международного экипажа

Музей космонавтики открывает выставку к 45-летию первого в мире полёта международного экипажа

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Коренным малочисленным народам" разрешат охотиться без разрешения вне зависимости от проживания

  • 21:45
  • 213

МВД считает, что мигрантов надо стимулировать к изучению русского языка понижением НДФЛ

  • 21:30
  • 221

Путин посетовал, что в РФ не так хорошо поддерживают национальные языки, как в СССР

  • 18:32
  • 293

Мирный житель погиб при обстреле Белгородской области, в Донецке уничтожено здание водоканала

  • 16:59
  • 309

Министр культуры Украины сообщил, что хороших русских нет, но есть полезные

  • 16:41
  • 329

Британские правительственные заимствования ставят новые рекорды

  • 15:40
  • 341
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru