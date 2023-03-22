 

Министр культуры Украины сообщил, что хороших русских нет, но есть полезные

 

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что не верит в существование «хороших русских», но считает полезными для Украины тех, кто осуждает действия Москвы. Соответственно, западные страны не должны финансировать российские СМИ, поскольку там работают граждане России, но вот использовать эти СМИ -- можно, только нужно иметь в виду, что "даже среди оппозиционных российских журналистов есть люди, которые будут нести «российские нарративы» и высказываться о том, что не все русские плохие".

 

Также на дня в Верховную Раду Украины внесли законопроект о запрете названий семян редиса «Азовсталь», пива «Герои не умирают» и комбучи «Героическая буча».

 


 


 



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APN.ru