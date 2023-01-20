Абрамович был включён в число переговорщиков по запросу украинцев

Олигарх Роман Абрамович был включён в число переговорщиков с Украиной по настоянию украинской стороны, конкретно -- Андрея Ермака, главы офиса президента Украины, -- сообщил продюсер Александр Роднянский (признан иноагентом).

«Первым, кто позвонил мне после начала вторжения, был мой сын. А вторым — Андрей Ермак, который попросил подключить Романа Абрамовича к переговорному процессу. Ни здрасьте, ни до свидания, а сразу сказал — "Давай с Абрамовичем поговорим"», — рассказал Роднянский, прибавив, что кандидатура посредника обсуждалась ещё до начала российской спецоперации.

По мнению украинцев, Абрамович может доносить позицию до руководства РФ.

В марте 2022 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Абрамович -- не член российской делегации, но "задействован в контактах по решению обеих сторон".

При этом другого переговорщика -- Дениса Киреева, задействованного с украинской стороны, -- украинская сторона же и убила ещё в конце февраля 2022 года, объявив агентом России. Теперь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк объясняет это следующим образом: «Его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Были определенные претензии к нему с одной стороны, с другой — не успели эти претензии урегулировать в диалоговом формате». Агентом России покойного Киреева больше не называют.