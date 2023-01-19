Учебник истории Холмогорова

Открываю целевой сбор, по результатам которого я за год, к 31 декабря 2023 года напишу учебник по всемирной истории с акцентом на русскую. Там будет все кратко, систематично, понятно, освещены все основные факты и процессы, даны новые исторические объяснительные модели, не повторяющие зады старых подходов. Учебник будет понятный, но не попсовый, с глобальным охватом, но патриотический. Это не будет сборник, это будет именно книга. К 31 декабря 2023 она будет как минимум написана, как максимум напечатана.

Обещать, что этот учебник попадет в школы я, понятное дело, не могу, но я могу гарантировать, что он повлияет и на школьный/вузовский процесс тоже. Определенные косвенные инструменты влияния есть. Ну а для самообразования старшеклассников, студентов и взрослых эта книга точно будет полезна. Для младшеклассников, если всё удастся, я договорюсь с автором умеющим писать для детей и мы выпустим адаптацию.

Буду рад самым небольшим и самым большим пожертвованиям, человек я (пока) не бедный, но дело важное, нужное и сложное. И, к сожалению, - это правда, здесь и сейчас в нужном нам ключе его могу сделать только я.





Русофобия, как я неоднократно подчеркивал, начинается не с неверного взгляда на призвание варягов или на Ивана Грозного. Русофобия начинается с тезиса базового курса истории, что после "падения Римской Империи" магистральное движение истории человечества продолжилось через франков, Карла Великого, крестовые походы и увенчалось ренессансом, реформацией и французской революцией. Конечно для такой картины истории Россия и русские совершенно маргинальны, мы - неудачники на обочине истории, как это зафиксировал Чаадаев, причем не по злокозненности, а по педантичной интеллектуальной честности, лишенной русского творческого духа - такой вывод был неизбежен из исторической литературы его времени, и нужно было быть Карамзиным и Пушкиным, чтобы из пут этой концепции вырваться.





Иными словами, русофобия начинается с большого всемирноисторического нарратива, помещающего Россию в маргиналии. Возможен ли иной нарратив? Безусловно. Римская Империя не кончилась в 476 году, она просуществовала до 1453 года, достигла выдающихся исторических и духовных результатов. Когда она уничтожена была ударами с Запада (прежде всего), а затем с Востока, её продолжательницей выступила Российская Империя. Эта наша философия истории и это правильная философия истории. Опять же наша философия истории - это принцип Данилевского о множественности цивилизаций, в которой романо-германская это только одна из, а не универсальный стандарт, но этот принцип в наших учебниках не проводится, либо проводится поверхностно, когда нам говорят "А в нагрузку к Западу, изучите еще Китай и немножко черной Африки".





Иными словами, нам нужно выправление глобального исторического нарратива, вместо нынешнего, подталкивающего "пятерочника" к эмиграции или иноагентству. Русская история должна предстать перед нами не как предмет краеведения (пусть даже самого патриотического), а как всемирноисторическая сила, ось всемирно-исторического процесса.





Конечно, курс собственно русской истории тоже надо лечить - от той самой маргинальности, от русофобии, от бессмысленной оппозиционности и революционности. Но это лечение невозможно без восстановления прежде всего всемирноисторического значения России.





Сейчас власть приняла решение о том, что курсы всемирной и русской истории будут слиты в один. Это стратегически верное решение вызвало, однако, тревогу и обеспокоенность у патриотических сил. И почему - совершенно понятно. За последние годы достигнуты некоторые успехи в русификации курсов отечественной истории. А теперь весь курс может оказаться в руках глобализаторов и вестернизаторов, поскольку мы знаем правила нашего административного балета - исполнение лучших решений традиционно поручается их противникам. А что из себя представляет всемирная история в исполнении наших "специалистов по всемирной истории" видно из "Всемирной истории" ИВИ РАН, где то встречаются дичайшие антихристианские пассажи, то тезисы вроде "Россия - географическая периферия Европы", то "государственный язык Великого княжества Литовского - старобелорусский". То есть понятно, что да, если интегрированный курс будет поручен этой публике, то ничего кроме "Слава Западу! Революции Слава!" мы не получим.





Поэтому нам, русским людям, нужен стандарт большого всемирноисторического нарратива. Наш стандарт. Где будет всё - от неолита и шумеров до Трампа и СВО. Определенные наметки такого стандарта уже существуют, но пока в публицистическом ключе, который нужно превратить в фактологию.





Я знаю предмет (не так давно меня попросили изложитьполный очерк такой всемирно-русской истории на 20 страницах и я справился с этой задачей). С какого-то момента я понял, что ждать нельзя, надо делать, пока есть силы и сам факт жизни (моя жизнь за прошедшие 3 года превратилась в кладбище и на меня самого посматривают как на покойника, который по недоразумению еще тут). Есть определенные идеи, которые вообще могу прописать только я. Поэтому надо начинать работать здесь и сейчас.





Чем я уже и занялся с вашей помощью и благословением. Еще раз всем спасибо за поддержку.