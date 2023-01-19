 

Украинцы запретили волейболисту играть в турецком клубе с русским и предложили украинца

 

Федерация волейбола Украины запретила доигровщику сборной Тимофею Полуяну играть в турецком «Хекимоглу» вместе с россиянином Алексеем Налобиным и предложила туркам расторгнуть контракт с российским игроком, пообещав прислать вместо него еще одного украинца. В «Хекимоглу» ответили, что не будут совершать вещи, так как они противоречат духу спорта. 

Тогда федерация потребовала от Полуяна разорвать соглашение с командой, объявив, что иначе ему запретят выступать за национальную сборную. На следующий день волейболист покинул расположение «Хекимоглу». 

С февраля 2022 года Служба безопасности Украины ведёт более двух тысяч уголовных производств в отношении "коллаборантов", и уже почти тысяче человек предъявила обвинения.


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