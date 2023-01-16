Страх и ненависть в Ростове
- 16.01.2023, 17:30,
- От редакции
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У нас было 2 британских наёмника, 75 пленных бойцов Азова, 5 пленных моряков, бывший президент Украины и целое множество украинских агитаторов всех сортов и расцветок, задержанные ФСБ диверсанты, а также пресс-служба Минобороны, пресс-секретарь президента Песков, Мария Захарова, час прямого эфира на федеральном ТВ в прайм-тайм и 2 дюжины военкоров со своими телеграм-каналами. Не то чтобы это был необходимый запас для ведения агитации во время СВО, но если начал собирать материалы, становится трудно остановиться. Единственное, что вызывало у меня опасение — это Медведчук. Ничто в мире не бывает более беспомощным, безответственным и порочным, чем бывший подручный Кучмы, агитирующий за братство русского и украинского народов в российском федеральном издании, как будто не он сам прилагал за пару десятилетий до этого масштабные усилия, чтобы внести раздор между гражданами двух стран. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.