Здание больницы в Горловке в ДНР получило повреждения в ходе ночного обстрела со стороны украинских военных.

В городе Новопсков, ЛНР, украинским обстрелом убиты два мирных жителя, 1981 и 1982 годов рождения, разрушен жилой дом.

В Сватове, ЛНР, удар пришёлся на животноводческий комплекс, ранен сторож.

Ещё один удар нанесён по Шахтёрску, ДНР, куда эвакуировано около 250 жителей из Соледара.

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал, как украинский снайпер стрелял по нему, когда он нёс (выносил из-под обстрела) четырёхлетнего ребёнка. Он предположил, что это делалось умышленно, поскольку "мирные жители очень нас ждали".



