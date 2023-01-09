Человек человеку компост

Любая практичная идеология, в целях производственной необходимости, готова на время забыть, что человек произошёл от обезьяны и проталкивать свой товар на библейских отсылах. В рамках внедрения "нового пoрядка", это прямо сейчас делает американская похоронная контора "Return Home" (« Вернись домой »), наглядно доказывая изначальную правоту гробовых дел мастера Безенчука, считавшего, что удовлетворить покупателя не может никакая "Нимфа", ибо "гроб – он одного лесу сколько требует..."

Похоронная контора, зовущая человечествo вернуться туда, откуда вышло, на самом деле одним махом открывает новую эру в его истории и разрубает гордиев узел философско-религизоного свойства. "Вернуться домой" человечеству предлагается не в безенчуковском гробу с кистями и фанфарами, а в специально оборудованных контейнерах, в виде компоста. Таким образом, подтверждая библейскую истину о сотворении первых из глины, пыли и внезапного самомнения.

Контора наладила замечательный метод переработки человеческих останков, под сказочным названием « Terramation ». Суть метода пока ещё ужасает непосвящённую публику, если убрать эвфемизмы и использовать необработанные политкорректностью термины: компания трансформирует человеческие трупы в компост и предлагает далее использовать полученную субстанцию по назначению.

Сам метод со сказочным названием "разлагается" на три этапа (прошу слабонервных отойти, а сознательных вдуматься и оценить):

- тело вашего близкого помещается в многоразовый (!!!) полуоткрытый контейнер, с лотком (как у домашних питомцев), наполненным люцерной, соломой и древесной стружкой, чтобы позволить необходимым микробам беспрепятственно кишеть и делать своё нужное дело;

- месяц спустя, полученный "результат" измельчается в специальной костедробилке (никшните и терпите), выдавая, по определению изобретателей, "кубический метр богатой питательными веществами почвы" (это цитата), которую оставляют мариноваться ещё месяц;

- по истечении этого срока, полученный "компост" (и это цитата) возвращают семье, которая может использовать субстанцию из близкого своего, « как удобрение » (опять цитата).

Вы можете удобрить любимым дядей Ваней ваш вишнёвый сад или фамильную антоновку, а потом умильно вспоминать об ушедшем, вкушая плоды. А можете, не вкушая, продать компост нуждающемуся в удобрении соседу. У вас открывается масса возможностей: одновременно ублажить поражённый воинствующей экологией мир и избавиться от нудной необходимости ухаживать за могилой, напрасно занимающей земное пространство и бессовестно загубившей невинную древесину на вовсе не обязательный гроб. С кистями и фанфарами. Разве ж это товар, товарищи? Это, на самом деле, чуждoe экологическому сознанию буржуазное излишество.

Kак все передовые технологии в гонке духовных вооружений, это замечательное (и ожидаемое!) начинание приходит к нам прямиком от западного "гегемона". Отметьте также, что просачивается и прививается оно отнюдь не с бухты-барахты, а продуманно, планомерно и достаточно давно.

Первопроходцем в легализации "человеческого компоста" был американский штат Вашингтон, ещё в 2019г, когда свои услуги по производству этого прогрессивного компонента предложила компания « Recompose », девизом которой стал уникальный своей откровенностью лозунг "Почва - к почве ! Экологические ритуальные услуги". Уже год спустя, за Вашингтоном последовали штаты Орегон и Колорадо, а ещё через год - Калифорния и Вермонт. Новый, 2023 год знаменуется присоединением к «экологической смерти» штата Нью-Йорк, а это без сомнения означает, что все остальные подтянутся своевременно.

Cтремительно догоняющая американского новатора Европа, знаменует свои успехи пока только обливанием супом шедевров живописи в музеях, приклеиванием задниц к асфальту на проезжей части, да призывами снизить буржуазную потребность греться и умываться, по утрам и вечерам.

Во Франции, первые попытки протолкнуть бодрящую реформу устаревшего ритуала погребения датируются 2016, когда одна дама-сенатор попробовала протолкнуть эко-начинание само-компостирующихся останков, но потерпела неудачу. В 2021г, ей на подмогу пришла депутатка центристской партии « Modem », предложившая соответствующую поправку в законодательство. Усилия депутатки успехом тоже не увенчались, зато, послужили делу создания "борцовских" ассоциаций "Гумус Сапиенс" (« Humus Sapiens ») и « Humusation France » (буквально, "компостизация Франции"). Комментировать суть этих названий - только портить всем праздник, поэтому, просто знайте, что обе асоциации в данный момент активно борются за продвижение вышеупомянутых экологически прогрессивных идей, ноздря в ноздрю с эвтаназией.

Если к этому добавить настойчивую пространную публицистику о "трансформировании общественного сознания, в связи с экологическими вызовами планеты" и "пересмотре обрядов погребения, в контексте уважения к окружающей среде", - становится кристально очeвидно, что уважать на этой планете с некоторых пор настоятельно рекомендуется исключительно "окружающую среду", и никого более.

Вся климатически корректная демагогия подаётся в обильном обрамлении цифр: в 2020г, во Франции было кремировано около 270.000 человек, что составляет 40% от всех смертей, а если добавить сюда тот страшный факт, что карбоновый след от захоронений превышает кремацию в 3,6 раз, - то и ежам, и моржам понятно, что совершенно недопустимо так безобразно пачкать планету, когда есть возможность спокойно лечь в лоток, пройти через костемолку и честно стать компостом, во имя будущих садов на Марсе, не занимая на Земле ни единого лишнего метра, который ваша редеющая с годами родня могла бы орошать бесполезными слезами.

Исследование парижского центра ритуальных услуг, ещё в октябре 2017г констатировало, что постройка одного фамильного склепа и установка одного памятника на могиле по карбонному следу эквивалентны целым пяти кремациям - пяти, Карлы, Клары и прочие погребённые!





В таких скандально неприемлемых условиях, евро-экологи просто обязаны вмешаться и перекомпостировать гражданам мозги и традиции в ускоренном режиме, пока планета не « задохлась » окончательно.

Бельгийский инженер, Франсис Бюсиньи предлагает переименовать некраcивo банальный процесс разложения в "гумусизацию" (humusation) и хоронить покойников в биоразлагаемых гробах: просто класть тело на слой травы и листвы, толщиной в 20 см, закапывать на 2 метра вглубь и давать покойнику самому «рассосаться» в почве, за период более 12 месяцев. Затем, часть получившегося пустить на посадку деревца, в честь усопшего, а остальным - удобрить землю там, где удобрений не хватает.





Просто и сердито. И не надо про стюардессу! Про поле чудес в известной стране, куда Буратино телят не гонял тоже не стоит…

В общем и целом, даже при неглубоком обзоре последних событий и нововведений, создаётся всё более чёткое, не размываемое впечатление, что человеческая популяция мешает всем на планете уже настолько, что становится срочным и необходимым стирать с лица земли, вплоть до самых скромных её следов. Потому что, если вы ещё не поняли: какая ж песня без баяна, какая ж память без могил?

Если обязательной "социальной дистанции" в полтора метра оказалось недостаточно, чтобы отвратить бестолковое человечество от пагубной привычки обмениваться микробами и мыслями, засоряя всё кругом, может быть, отмена памяти уже во втором поколении поможет не хвататься за родные могилы, как за соломинку, выплывая в бездушный новый мир, с его новыми порядками, где вы, наконец, станете счастливы в полном беспамятстве, не имея и не жалея ничего? Кроме сознания исполненного перед планетой долга, который планете - как протезу массаж...

Одно можно сказать с уверенностью: суровые идеологи повального и беспробудного атеизма сами не поняли, как раскрылись и подставились, признавая, что во-первых, всё-таки не от обезьяны. И во-вторых, всё-таки, не насовсем. Это уже не они признали, это им напророчил умный и невовремя забытый классик:

«Ты выбрался из грязи в князи,

Hо быстро князем становясь,

Не позабудь, чтобы не сглазить :

Не вечны князи-вечна грязь…»

Здесь самое время поднять тост за то, чтоб никакое разложение не коснулось светлой памяти ушедших, дабы позволить будущим поколениям чтить не только могилы предков, но и самих себя. А за планету не беспокойтесь. И земли, и грязи у планеты хватит на всех.***