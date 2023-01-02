ВСУ за три часа 14 раз обстреляли ДНР, а также атаковали Белгородскую и Брянскую области

Вооружённые силы Украины за три часа четырнадцать раз обстреляли Донецкую народную республику: с 12:10 по 15:10 по московскому времени они пять раз открывали огонь по Донецку, дважды обстреляли Макеевку и трижды — Горловку. Также атаке подверглись населенные пункты Пантелеймоновка, Ясиноватая, Яковлевка и Минеральное.

Попали под обстрел село Муром и село Вязовое Белгородской области, нанесён удар по объекту энергоснабжения в Брянской области, а также атакован посёлок в Климовском районе. 1 января в небе над Белгородом были сбиты четыре украинские ракеты.







