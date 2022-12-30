Российские миллиардеры потеряли 93 млрд долларов, а самые богатые люди мира -- 1,4 трлн

Агентство "Блумберг" оценило потери российских миллиардеров за время СВО в 93 миллиарда долларов. Предполагается, что половину этой суммы — 46,6 миллиарда долларов — миллиардеры потеряли 24 февраля, остальные 47 миллиардов долларов -- в последующие месяцы. Это не так много, если учесть, что пятьсот самых богатых людей мира потеряли за год почти 1,4 триллиона долларов, из них 392 миллиарда приходится на долю главы корпорации "Тесла" Илона Маска, основателя "Амазона" Джеффа Безоса, основателя Binance Чанпэн Чжао и основателя "Мета" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга.

Журнал "Форбс" оценил потери миллиардеров по всему миру в 2022 году в почти два триллиона долларов, число миллиардеров снизилось с 2671 до 2523 человек.