 

Российские миллиардеры потеряли 93 млрд долларов, а самые богатые люди мира -- 1,4 трлн

Агентство "Блумберг" оценило потери российских миллиардеров за время СВО в 93 миллиарда долларов. Предполагается, что половину этой суммы — 46,6 миллиарда долларов — миллиардеры потеряли 24 февраля, остальные 47 миллиардов долларов -- в последующие месяцы. Это не так много, если учесть, что пятьсот самых богатых людей мира потеряли за год почти 1,4 триллиона долларов, из них 392 миллиарда приходится на долю главы корпорации "Тесла" Илона Маска, основателя "Амазона" Джеффа Безоса, основателя Binance Чанпэн Чжао и основателя "Мета" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марка Цукерберга.

Журнал "Форбс" оценил потери миллиардеров по всему миру в 2022 году в почти два триллиона долларов, число миллиардеров снизилось с 2671 до 2523 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Богатейшие граждане РФ с начала года потеряли 93,616 млрд долларов
» С начала года российские богачи потеряли 60 млрд долларов
» В 2022 году богатейшие россияне потеряли больше 45 млрд долларов
» Друзья Владимира Путина продолжают терять миллиарды долларов
» Составлен рейтинг самых богатых людей России
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
2022 год в Белоруссии: козни Запада и спасительная помощь России

2022 год в Белоруссии: козни Запада и спасительная помощь России

\

"Большое Поморье" как новая Украина

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Экс-президент Франции рассказал, что Минские соглашения помогли Украине усилить военный потенциал

  • 22:00
  • 186
2022 год в Белоруссии: козни Запада и спасительная помощь России

2022 год в Белоруссии: козни Запада и спасительная помощь России

Российские миллиардеры потеряли 93 млрд долларов, а самые богатые люди мира -- 1,4 трлн

  • 17:38
  • 230

Американского профессора уволили за показ средневековых изображений Мухаммеда

  • 17:27
  • 239

Украинцы обстреливают Донецк, Белгородскую и Брянскую области, погиб подполковник юстиции

  • 17:14
  • 228

Михаил Щеглов: «Мне вернули компьютеры и гаджеты, но каковы последствия?»

  • 23:35
  • 480
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru