"Злые русские хакеры" опубликовали мобильные номера тысячи украинских активистов

Хакеры из группы RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовали на портале «Немезида» данные свыше тысячи укроактивистов из IT Army of Ukraine и Save UA, пояснив, что эти люди являются SMM-специалистами, которые «пакостят и льют помои» в российских соцсетях. В публичном доступе на портале «Немезида» оказались даты рождения, мобильные номера и ссылки на страницы в социальных сетях.

Ранее "Злые русские хакеры" опубликовали данные четырёхсот курсантов и преподавателей Академии Службы безопасности Украины: адреса регистрации, индивидуальные номера из реестра физических лиц, адреса электронной почты и страниц в социальных сетях, автомобильные номера.