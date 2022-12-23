В Банке Грузии начали закрывать счета россиян

В грузинском сегменте социальных сетей появилась информация, что Банк Грузии начал массово закрывать счета граждан РФ, выделяя им от двух до пяти дней для снятия денежных средств.

В Банке Грузии сейчас отрицают массовость явления, хотя подтверждают имеющиеся случаи:

"Мы не закрываем массово счета россиян. Вообще блокировка счетов у нас в банке принятая практика. За день бывают несколько случаев. Это касается не только россиян. Обычно банк не обосновывает клиенту причину закрытия его счета. Он руководствуется своей внутренней политикой".