Самозанятые в РФ смогут заниматься производством органической продукции

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве самозанятых, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, становиться участниками рынка обращения органической продукции.

Самозанятые граждане в РФ являются основными производителями мёда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов; предполагается, что теперь, пройдя сертификацию органического производства, они получат доступ к включению в реестр производителей органической продукции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.