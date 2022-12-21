 

Самозанятые в РФ смогут заниматься производством органической продукции

 

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о праве самозанятых, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, становиться участниками рынка обращения органической продукции.

Самозанятые граждане в РФ являются основными производителями мёда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов; предполагается, что теперь, пройдя сертификацию органического производства, они получат доступ к включению в реестр производителей органической продукции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.


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APN.ru