Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

«Курва Меркель даже не скрывает, что продалась Путину с потрохами». «…Тут выползает эта свиноматка путинизма, которая превратила армию Германии в кастрата, и начинает бормотать про холодную войну».

Боже, что это? А это фрау экс-канцлерин получает за то, что заикнулась было о переговорах России и Украины.

Думаете, залихватские формулировки выхвачены из фейсбучных, кхм, дискуссий? Что это, прости господи, комент какого-то малахольного представителя украинской политической нации, которой все должны, но так и недотягивают до уровня ее хотелок? Или что это надписи на заборе? Или что это пост ноунейма на форуме «Украинской правды», старой заслуженной русофобской помойки? Нет. Это пишет на одном из главных сайтов Украины известный политолог, блогер, главред патриотического издания, руководитель политических программ украинского института будущего (там, конечно, таких «институтов» с одной табуреткой и загаженным санузлом десятки, и тем не менее). То есть лицо вполне публичное, по идее, должное отвечать за собственную лексику, но ясно отдающее себе отчет в том, что ему за это ничего не будет – ни от собственной власти, ни от дорогих кураторов и спонсоров, ни от самой фрау Меркель, не говоря уже об актуальной власти ФРГ.

Да, а что же Меркель, уважаемый политик мирового уровня? А ничего. Вскоре она объявила, что Минские соглашения заключались только для того, чтобы дать возможность Украине построить и вооружить свою армию. Никакого разочарования в связи с результатами этого плана экс-канцлерин не выказала, а массой хамских инвектив от своих неблагодарных подопечных традиционно пренебрегла.

Или вот. «Макрон задрал со своей любовью к Путину, просто задрал. Он мне осточертел своими настойчивыми звонками Путину, он на это подсел, у него психологическая зависимость. Может, он сидит на зарплате у Путина?», - развязно вещает на youtube-канале еще один известный украинский блогер с миллионами подписчиков. Он, разумеется, знает, что его слова не останутся без внимания – в том числе и во Франции, но повторяет их с наслаждением раз за разом. Как говорится – ашотакова?

Именно такой вокабуляр – разнузданный, грязный, предельно хамский – и востребован сегодня в гражданском обществе и политическом бомонде Украины. И он же не вызывает ни малейшего отторжения у спонсоров и сюзеренов.

А до этого, как мы помним, Зеленский отказал в визите президенту Германии Штайнмайеру. С четким указанием претензий – мол, пропутинец, мол, за Северный поток-2 топил и за хорошие отношения с Россией. Неслыханное хамство клоуна в адрес уважаемого пожилого немецкого политика вызвало поначалу некоторое бурление продуктов жизнедеятельности и даже артикулированную обиду высших руководителей Германии, включая канцлера Шольца, но круги на воде вскоре затухли, а потом и сам Штайнмайер приехал в Киев с повинной головой и обещанием неслыханной поддержки Украине.

Не так давно уничтожающей сатире подверглась одна из самых жарких сторонниц помощи Украине, заслуженная русофобка Урсула фон дер Ляйен. Она, несомненно, из лучших побуждений озвучила цифру украинских потерь в войне, за это получила строгий выговор из офиса украинского президента и ушат помоев в соцсетях. Эпитеты здесь привести решительно невозможно.

Нам казалось, что переплюнуть посла Мельника с его ливерной колбасой и прочими, оформленными в стилистике бандосов 90-х, инвективами в адрес высших руководителей Германии, невозможно. Но нет. Лидеры общественного мнения Украины дают такого джазу в адрес своих благодетелей, что выедает уши и глаза не хуже аммиаку.

Ни украинская власть, ни тем более блогеры, политологи, телеведущие и соцсетевая биомасса вообще не ограничивают себя в выборе лексикона в адрес кого бы то ни было. Отдельная история – отношение украинцев к обожающим их понауехавшим российским либералам. Пока те неистово целуют украинцев во все доступные отверстия, объекты их обожания откровенно плюют россиянам в глаза. Не помогают ни разбивания лбов в поклонах, ни раскачивания в трансе с мантрами о тотальной вине русских в мировой истории, ни многопудовые петиции в поддержку, ни даже прямое финансирование ВСУ. Достаточно почитать в любой социальной сети отзывы уважаемых украинцев на любой пост российского либерала, чтобы убедиться в том, что угодить этой публике невозможно никак иначе, кроме как выпить яду или убиться об стенку. На что уж «Дождь» отрабатывал повестку, а стоило его сотруднику отклониться от проукраинской линии буквально на миллиметр, как радиостанцию буквально утопили в помоях именно что украинцы.

Напрасные мрии антиимперцев о том, что украинцы вот-вот простят им позорное российское происхождение, неизменно разбиваются о тяжелую обсценную лексику и проклятия со стороны украинцев же. Жаль, что невозможно выложить здесь скрины особенно искрометных комментариев по причине жесткого мониторинга контента Роскомнадзором, но бывалые пользователи интернета запасливо составляют каталоги славаукраинских постов.

Да и черт бы с ними, с политиками, в конце концов, они сами выбрали публичную стезю и пусть терпят, но посмотрите, какому поруганию подверглась Украинская православная церковь. Обыски, предъявления статей об измене родине, издевательства, отжимы храмов, а иногда и поджоги. Клоуны из 95-го квартала, получившие в лице бывшего коллеги по труппе, а нынче президента, карт-бланш на любое немыслимое, глумятся над священниками под дружное ржание публики. Папа Римский, каждый день издающий новые директивы о поддержке украинцев, не нашел ни слова, чтобы пожурить околовластных фриков за отвратительные выходки против братьев по вере, таких же христиан как он сам.

Что ж, от лидеров общественного мнения, политологов, клоунов и российских либералов, узурпировавших это славное название безо всяких на то оснований, спустимся еще на ступеньку ниже и окажемся посреди интернациональной армии заукраинцев. В ней такая же тотальная безусловная поддержка их боротьбы. И началась она не 24-го февраля и не в 2013-ом и, представьте, даже не в 2004-ом, когда оранжевый майдан репетировал генеральное сражение. Этот железобетонный формат оформился, как минимум, с момента обретения незалежности, которая с первых же дней совершенно открыто провозгласила курс «Подальше от Москвы». И вот они стаей покрикивают, поучают, обличают, контролируют и глумятся. С полпинка уходят в маргинес осмелившиеся возразить что-то в местных чатах, и их тут же затаптывает ногами та же многонациональная проукраинская секта, которая, в свою очередь, получает подзатыльники за любое миллиметровое отклонение от одобренной линии. Здесь украинцы натурально выглядят богами, спустившимися с небес.

И они ни в чем себе не отказывают. Срывают в Европе оперные и балетные спектакли, выступления певцов, включая тех, кто мамой клянется в преданности украинцам– просто по причине их русского происхождения. Глумятся и скачут, лепят всюду хамские лозунги, выкрикивают хульные кричалки – как правило, при полном непротивлении безучастно наблюдающих полицейских. Так, например, происходило открытие новогодней елки у Русского дома в Берлине, где в присутствии детей активисты устроили привычный уже и вполне рутинный перформанс под девизом «Дед Мороз – спонсор терроризма». Никакого окорота – ни со стороны хоть какой-нибудь ветви власти, ни со стороны гражданского общества. Мир в трансе, открыв рот, молча наблюдает за невиданной хуцпой…

А то еще взялись апроприировать чужое. В ряде городов Германии столбы и афишные тумбы плотно заклеены анонсами жемчужины украинского классического балета «Лебединое озеро». Композитора, видимо, Чайки, как называл его полузабытый Ющенко. Потому что как иначе отбиться от критиков все еще неполной отмены русской культуры, как того директивно и бескомпромиссно требует от Запада, например, министр культуры Украины Ткаченко, если просто не присвоить чужое? Думаете, немцы не знают, жемчужиной чьей культуры являются произведения господина Чайковского? Знают, конечно. Но тут легче отдаться, чем объяснить, почему не хочешь. Да что там балет? Генерал Залужный на этих днях прямо сказал – русских нужно убивать и не бояться этого. И что, кто-то ужаснулся? Оклеенный от фундаментов до крыш плакатами «Нет расизму» и «Нет фашизму» Евросоюз спокойно проглотил и это.

И вот мы подошли к очевидному вопросу – почему? Что заставляет больших мировых лидеров, политиков и депутатов, не говоря уже о фигурах пожиже, терпеть такое поведение уважаемых украинцев? Ответ прост и очевиден.

Если ты, предположим, живешь в элитном кондоминиуме, в котором одна из семей занимает огромную площадь и, как тебе кажется, несправедливо владеет несоразмерно грандиозными богатствами, то легендарная удушающая жаба и красные глаза, вполне возможно, подвигают тебя к отъему этих богатств. К их насильственной экспроприации, потому что семья, натурально, не желает добровольно с ними расставаться и имеет вполне убедительные средства защиты от твоих поползновений. Напасть на эту семью страшно, а ну как она ответит по всей строгости имеющихся у нее возможностей. Ну, и джентльменам собственные руки обагрять кровью как-то не комильфо, все же 21-ый век. Можно же кого-то нанять.

И вот удачно подворачивается давно желающий влиться в цветущий сад гражданин, готовый на все, чтобы получить прописку в этом самом элитном жилом комплексе – любой ценой. Ну да, он быковатый, весь татуированный, грубый, манерам не обучен, однако очень, очень полезный. Ему подвешивают под нос морковку в виде обещания когда-нибудь принять в компанию солидных господ – при условии выполнения ряда требований, по большей части совершенно нереальных. Претендента долго тренируют в ненависти к богатому обитателю жилого комплекса, разрешают его расчеловечивать и унижать, а также всячески демонстрируют всецелую к нему приязнь и поддержку, льстят, подбрасывают деньжат, стимулируют чувство собственного величия, воспитывают его детей… И теперь, когда готовый уже на все гражданин вырос в полноразмерное многоцелевое орудие, кто же станет обращать внимание на такие мелочи, как дурная лексика, склонность к оскорблениям благодетелей, неопрятные манеры, покрикивание и глум?

Это же знаменитый формат «пренебречь, пляшем». Поддерживаем, вооружаем, щедро раздаем премии, называем человеком года, лепим портреты на обложки большого и малого глянца, не обращаем внимания на хамство и оскорбления, предоставляем все микрофоны всех мировых форумов. И это не такая уж большая цена за то, что гражданин сначала добровольно, а теперь уже практически принудительно (вход рубль, выхода нет) берет на себя миссию бикфордова шнура к жилью того самого неприятно богатого соседа, чьи сокровища столетиями искушают благородных цивилизованных господ…

И пока это орудие нужно, пока на него возложена историческая миссия максимально ослабить Россию и довести ее с помощью также внутренних противоречий до развала, никакие, даже самые омерзительные, выходки не найдут своих критиков. Полный карт-бланш. Убийства военнопленных, противопехотные мины под ноги детям, прицельные бомбардировки жилых кварталов с очевидной целью убить как можно больше мирного населения, никакие девочки, обещающие «лезать лусню», никакие мальчики, кричащие «москалей на ножи», никакие зиги, свастики, никакая глорификация гитлеровских коллаборационистов – ничто не будет принято во внимание. Ну, а большие политические акторы и вовсе утрутся. В конце концов, эти оскорбления - такая, в сущности, мелочь, небольшие эксцессы плохо воспитанных злых детишек, ни на что серьезное не влияющие. Надо будет, у украинцев снова и снова попросят прощения, разрешат чувствовать себя центром Вселенной, демиургами, вращающими сферы. Главное, не терять главную цель и вовремя поставлять для нее средства, а также время от времени поправлять вяловатую морковку перед носом тех, кого вы выбрали для заклания во имя своих интересов.



