 

Белгородский губернатор заявил о неэффективности системы оповещения об обстрелах

 

В Белгородской области система оповещения населения об обстрелах работает неэффективно, заявил губернатор области Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании местного правительства. Губернатор отметил, что белгородцы получают SMS-сообщения с призывом спуститься в укрытия спустя 1,5 часа после обстрела, и "это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей". 

Число пострадавших в Белгороде и Белгородском районе накануне от украинского обстрела людей выросло до десяти, два человека — девушка и мужчина — пострадали в результате обстрела посёлка Красная Яруга. Обстрелян Шебекинский городской округ, без света остались около 14 тысяч жителей.

 


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APN.ru