 

Генпрокуратура предложила усилить контроль за мигрантами в РФ

 

Пребывание мигрантов в России необходимо отслеживать, заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин:

"Задача всех органов - контрольно-надзорных, правоохранительных, органов власти - отследить всю цепочку пребывания людей, которые приехали на нашу землю. Если они приехали работать, они должны работать. Если они заключили договор, что они будут работать на вахте, то они не должны ходить по рынкам и воровать у покупателей кошельки".

Работодатель должен нести ответственность за мигрантов, и если вдруг они "растворились в наших территориях, задекларировав одни цели, но, не выполнив их, - это уже задача для правоохранительных органов. Установить, с какой целью они прибыли сюда, почему они задекларированные цели не реализовали. Установить, где они сейчас, и при наличии и установленном правонарушении осуществить мероприятия по выдворению их, исходя из норм федерального законодательства".

 

На днях в Екатеринбурге на сортировочном пункте "Озон" мигранты устроили очередную массовую драку, избивали друг друга и колотили находившиеся на территории автомобили. Отмечено, что "такие разборки между мигрантами возникают достаточно часто". 

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APN.ru