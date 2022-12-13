Генпрокуратура предложила усилить контроль за мигрантами в РФ

Пребывание мигрантов в России необходимо отслеживать, заявил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин:
Работодатель должен нести ответственность за мигрантов, и если вдруг они "растворились в наших территориях, задекларировав одни цели, но, не выполнив их, - это уже задача для правоохранительных органов. Установить, с какой целью они прибыли сюда, почему они задекларированные цели не реализовали. Установить, где они сейчас, и при наличии и установленном правонарушении осуществить мероприятия по выдворению их, исходя из норм федерального законодательства".
На днях в Екатеринбурге на сортировочном пункте "Озон" мигранты устроили очередную массовую драку, избивали друг друга и колотили находившиеся на территории автомобили. Отмечено, что "такие разборки между мигрантами возникают достаточно часто".