Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

На прошлой неделе днем в Донецке, в центре города, во время очередного обстрела украинской артиллерии погибла депутат Народного Совета ДНР Мария Пирогова. Ещё молодая девушка, которой не было и тридцати. Мать, известная донецкая журналистка Майя Пирогова, активный участник Русской весны, убита горем.

В 2014 году она отправила Машу из Донецка подальше от войны, чтобы та не попала под обстрелы. После первых минских договоренностей девушка вернулась в родной город. Украинский снаряд достал её спустя восемь лет… Для всего Донецка её смерть стала горем.

Маша все эти годы войны занималась гуманитарной помощью людям из обстреливаемых районов. Работала с детьми. Помню, как она мне рассказывала, как вместе с друзьями из Сочи устроила для детишек из страдающего от постоянных обстрелов прифронтового посёлка Зайцево, что под Горловкой, новогоднюю ёлку с Дедом Морозом, Снегурочкой и подарками. Одна ёлка была «нормальная» - увешена игрушками, а вторая – сделана из осколков прилетевших в посёлок снарядов.

Праздник прошёл под постоянные «бабахи» артиллерии ВСУ. Детишки, привыкшие к войне, успокаивали Машу и её друзей, вздрагивающих от каждого звука выстрела: «Не бойся, тётя! Это ещё далеко. Ты что, по звуку не слышишь?».

Маша прошла всю войну, и тут такое…

Последние две недели Донецк переживает самый настоящий Ад: центр города обстреливают каждый день по нескольку раз. Причём если раньше били 155-м калибром дальнобойной натовской артиллерией – могли сделать 2-3-5 выстрелов и всё, остальное приходилось на прифронтовые районы города, -- то теперь выпускают по центру по полпакета из «Града», и по нескольку раз. Бьют просто в центр – никаких военных целей там нет: ни техники, ни «располаг», ни штабов. Просто чтобы кошмарить дончан, которые гибнут или получают ранения каждый день.

Месяц назад под обстрел чуть не попали приехавшие в Донецк Дмитрий Рогозин и депутат Госдумы Алексей Журавлёв. Зашли поужинать в ресторан «Гуси-лебеди» в центре. Уехали. Через полчаса прилетело рядом с рестораном. Никто не сомневается, что украинцам сообщили их информаторы в городе, что в этом месте находятся известные российские персоны.

В выходные опять пострадал известный донецких рынок - «Маяк». Опять из-за обстрела там начался пожар. Власти республики и города просят дончан оставлять двери в подъездах незапертыми. Это может стать спасением для прохожих, попавших под внезапный обстрел.

Девять месяцев продолжается СВО, а Донецк как обстреливали, так и обстреливают.

Соседка моей мамы – молодая женщина по имени Светлана, -- когда летом по центру города стали бить подвезённой натовской артиллерией, махнула рукой и уехала в разбитый Мариуполь. Там хоть обстрелов не было. Ей от отца досталась там двухкомнатная квартира. Город в то время стал оживать. У неё в квартире появились вода и свет. Окна она застеклила. Сделала небольшой ремонт и стала жить на два города. На машине час езды.

Некоторые знакомые отправили свои детей в Таганрог, Ростов, Москву – или в спортивные школы, или в школы-интернаты, чтобы дети выжили.

Естественно, горожане задаются вопросом: что происходит? Где наша контрбатарейная борьба? Почему не уничтожается украинская артиллерия?

Один из офицеров Народной милиции ДНР с позывным «Тихий» говорит мне, что у него нет оптимистичных ответов на эти вопросы.

«Увы, ничего сделать нельзя. Украинцы быстро отстрелялись и уехали. Даже если их засекли, то мы всё равно не успеваем по ним попасть. Это надо, чтобы самолёты там постоянно висели в воздухе, но это невозможно, так как украинское ПВО их уничтожит. Нужна спутниковая разведка. Но где она? Вопрос риторический. Надо украинцев попросту отогнать от города, но сил ни у ДНР, ни у российской армии для этого сейчас нет. Может, и есть, но никакой подготовки к серьёзному наступлению на донецком фронте нет. Мы уже сколько месяцев бьёмся в Марьинке и под Авдеевкой. Продвигаемся медленно. Сил на большее нет. Можно отвечать на украинские обстрелы актами возмездия: бить в ответ по Киеву, но Москва на это никогда не решится. Поэтому украинцы и чувствуют себя абсолютно безнаказанными».

Писатель и историк Донбасса Олег Измайлов печально констатирует, что обстрелы негативно переформатируют жизнь в городе:

«Замолчали театры, филармония, цирк – значит, началось забвение. С каждым выстрелом стирается. память о прекрасном и высоком. Если это будет продолжаться длительное время, то ни в сердце, ни в уме не останется места для красоты, радости и света».

Как в Донецке, так и в Москве многие спрашивают: если нельзя нейтрализовать украинскую артиллерию, может, тогда надо организовать эвакуацию дончан в безопасные места?

Попытка выяснить у знающих людей из разного рода управленческих структур ДНР наталкивается только на нескрываемую иронию.

«Ты на полном серьёзе всё это спрашиваешь? Ты же прекрасно понимаешь, что Москва не только этим заниматься не будет -- она даже задумываться об эвакуации жителей Донецка не будет. Это накладно. Во-первых. Зачем тратить деньги. Во-вторых, это ж бьёт по имиджу. Типа того, что на десятом месяце войны власть не может решить эту проблему. Поэтому ограничиваются только одними воинственными заявлениями и озабоченностями. Так что все эти кошмары будут и дальше продолжаться. Представляешь, сколько завтра, послезавтра и так до конца войны людей ещё погибнут, а они ещё об этом не знают? Если так и дальше будет продолжаться, Донецк уничтожат: всё разгромят, сожгут, а люди разбегутся», - печально констатировал мой собеседник по имени Равиль.