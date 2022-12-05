 

Украинцы обстреляли общежитие с беженцами в Алчевске и убили деcять человек

 

Деcять человек погибли, 24 ранены в результате украинского обстрела города Алчевск Луганской народной республики в понедельник утром, ВСУ обстреливают Алчевск второй день подряд.

В воскресенье ударам подвергся Индустриальный техникум Донбасского государственного технического института и общежитие, а рано утром в понедельник под ударом оказались три общежития Донбасского государственного института.

Поскольку в городе введён дистанционный режим обучения, студентов в общежитии не было, оно использовалось для размещения беженцев.


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APN.ru