Украинцы обстреляли общежитие с беженцами в Алчевске и убили деcять человек

Деcять человек погибли, 24 ранены в результате украинского обстрела города Алчевск Луганской народной республики в понедельник утром, ВСУ обстреливают Алчевск второй день подряд.

В воскресенье ударам подвергся Индустриальный техникум Донбасского государственного технического института и общежитие, а рано утром в понедельник под ударом оказались три общежития Донбасского государственного института.

Поскольку в городе введён дистанционный режим обучения, студентов в общежитии не было, оно использовалось для размещения беженцев.