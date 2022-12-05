 

В Москве мигрант вытолкнул контролёршу из автобуса и сломал ей руку

В Москве на Варшавском шоссе в автобусе, который вёз пассажиров от миграционного центра "Сахарова", мигрант не оплатил проезд. Когда его попросили дождаться полиции для составления протокола, он толкнул в грудь женщину-контролёра, которая от этого выпала на дорогу. Мигрант переступил через неё и пошёл в сторону метро. У женщины диагностировали тяжелый перелом левой лучевой кости со смещением. Сотрудники полиции изъяли записи с видеокамеры контролера и камеры регистратора.

 

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APN.ru