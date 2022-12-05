В Москве мигрант вытолкнул контролёршу из автобуса и сломал ей руку

попросили дождаться полиции для составления протокола, он толкнул в грудь женщину-контролёра, которая от этого выпала на дорогу. М

игрант переступил через неё и пошёл в сторону метро. У женщины ди

агностировали тяжелый перелом левой лучевой кости со смещением. Сотрудники полиции изъяли записи с видеокамеры контролера и камеры регистратора.

В Москве на Варшавском шоссе в автобусе, который вёз пассажиров от миграционного центра "Сахарова", мигрант не оплатил проезд. Когда его