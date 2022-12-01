 

СБУ обыскала женский монастырь и нашла "пророссийскую литературу"

Служба безопасности Украины обыскала Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачевом и нашла там "пророссийскую литературу": книги, отрицающие (по заявлению представителей СБУ) право Украины на независимость, тексты песен о «пробуждении матушки-Руси» и памятку, почему нельзя отказываться от упоминания в молебнах московского патриарха.

Ранее СБУ уже находила "пророссийскую литературу" во время обысков в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, Корецком Свято-Троицком монастыре и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ. 


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