Крымский мост едва работает

Скоро минет два месяца с момента украинской диверсии на Крымском мосту. Ремонт идёт полным ходом: уже установлены на проектные места все четыре новых пролёта на той линии автомобильного моста, которая была обрушена в результате взрыва. Однако восстановление конструкции — только одна из сторон проблемы. Даже когда будут полностью заменены повреждённые участки (на второй линии автомобильного моста и на железнодорожной части), существующие серьёзные проблемы с логистикой могут сохраниться.
Сегодня по мосту запрещено движение фур и тяжёлой техники: они попадают на полуостров либо посредством паромной переправы, либо по сухопутному коридору через Донбасс и Запорожскую область. Это заметно усложняет доставку. На мост допускается легковой транспорт и небольшие грузовики. В теории даже двух работающих сегодня полос автомобильной части моста достаточно для движения таких автомобилей почти без задержек. Но на деле до сих пор на обоих берегах пролива возникают огромные пробки — всё дело в мерах безопасности.
После взрыва моста постоянно поступали сообщения о том, что для проезда по мосту приходится выстаивать километровые очереди в течение многих часов. Власти обещали улучшить организацию досмотра транспорта, но на практике до сих пор ситуацию нельзя назвать сколько-нибудь удовлетворительной. Расскажу собственные впечатления.
Строительство моста многократно усилило связь Керчи с таманским берегом: многие керчане стали выбираться туда в выходные дни для отдыха, покупок или просто в гости к друзьям. Кто-то устроился там на работу, поступил в учебное заведение или расширил географию своего бизнеса на противоположный берег. Аналогичным образом жители кавказской стороны стали чаще бывать в Тавриде. Всё это неудивительно, ведь даже Феодосия гораздо дальше теперь от Керчи чем та же Тамань; Анапа ближе Симферополя; Краснодар ближе Севастополя.
Украинская диверсия в значительной степени приостановила поездки в обе стороны: мало кому хочется провести много часов в очереди, особенно если вернуться нужно в тот же день. За прошедшее время ситуация несколько улучшилась: например, автобусы сейчас пропускают вне очереди, так что работающим на другом берегу и ежедневно ездящим на работу автобусом стало проще. Военный транспорт тоже, как правило, проезжает вне очереди.
25 ноября мне довелось проверить на деле, как обстоят дела с движением обычных легковых автомобилей. Диспетчерская служба не смогла сообщить сведения о задержках на мосту, а в филиале «Тамань», отвечающем за транспортный переход, сообщили, что ожидание составляет примерно сорок минут. На деле же всё оказалось куда хуже.
С Керченской стороны водителей встречает многокилометровая очередь, которая движется очень медленно. Это позволяет пассажирам выходить из машин, прогуливаться по дороге, коротая время ожидания — ничто не может заставить контролирующие органы ускорить проверки… Никаких средств автоматизации досмотра, как и обученных собак, замечено не было. Всё делается без особой спешки в ручном режиме.
Биотуалетов по дороге нет — только на таманской стороне у пункта ДПС стояла одинокая кабинка для всей колонны из сотен автомобилей. В нашем случае время ожидания в очереди с керченской стороны составило 1 час 50 минут, а с таманской — почти три часа. Позже я узнал, что это далеко не предел: людям приходится тратить на ожидание и пять, и семь часов.
В целом впечатления от пересечения Керченского пролива по мосту сейчас такие же, как от паромной переправы до появления моста, когда часовое ожидание можно было считать удачей. Хотелось бы надеяться, что ещё до полного завершения ремонта процесс проверки и пропуска на мосту будет оптимизирован с целью ускорения пассажиро- и грузопотока.