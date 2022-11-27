Крымский мост едва работает

Скоро минет два месяца с момента украинской диверсии на Крымском мосту. Ремонт идёт полным ходом: уже установлены на проектные места все четыре новых пролёта на той линии автомобильного моста, которая была обрушена в результате взрыва. Однако восстановление конструкции — только одна из сторон проблемы. Даже когда будут полностью заменены повреждённые участки (на второй линии автомобильного моста и на железнодорожной части), существующие серьёзные проблемы с логистикой могут сохраниться.









Сегодня по мосту запрещено движение фур и тяжёлой техники: они попадают на полуостров либо посредством паромной переправы, либо по сухопутному коридору через Донбасс и Запорожскую область. Это заметно усложняет доставку. На мост допускается легковой транспорт и небольшие грузовики. В теории даже двух работающих сегодня полос автомобильной части моста достаточно для движения таких автомобилей почти без задержек. Но на деле до сих пор на обоих берегах пролива возникают огромные пробки — всё дело в мерах безопасности.





После взрыва моста постоянно поступали сообщения о том, что для проезда по мосту приходится выстаивать километровые очереди в течение многих часов. Власти обещали улучшить организацию досмотра транспорта, но на практике до сих пор ситуацию нельзя назвать сколько-нибудь удовлетворительной. Расскажу собственные впечатления.





Строительство моста многократно усилило связь Керчи с таманским берегом: многие керчане стали выбираться туда в выходные дни для отдыха, покупок или просто в гости к друзьям. Кто-то устроился там на работу, поступил в учебное заведение или расширил географию своего бизнеса на противоположный берег. Аналогичным образом жители кавказской стороны стали чаще бывать в Тавриде. Всё это неудивительно, ведь даже Феодосия гораздо дальше теперь от Керчи чем та же Тамань; Анапа ближе Симферополя; Краснодар ближе Севастополя.





Украинская диверсия в значительной степени приостановила поездки в обе стороны: мало кому хочется провести много часов в очереди, особенно если вернуться нужно в тот же день. За прошедшее время ситуация несколько улучшилась: например, автобусы сейчас пропускают вне очереди, так что работающим на другом берегу и ежедневно ездящим на работу автобусом стало проще. Военный транспорт тоже, как правило, проезжает вне очереди.





25 ноября мне довелось проверить на деле, как обстоят дела с движением обычных легковых автомобилей. Диспетчерская служба не смогла сообщить сведения о задержках на мосту, а в филиале «Тамань», отвечающем за транспортный переход, сообщили, что ожидание составляет примерно сорок минут. На деле же всё оказалось куда хуже.





С Керченской стороны водителей встречает многокилометровая очередь, которая движется очень медленно. Это позволяет пассажирам выходить из машин, прогуливаться по дороге, коротая время ожидания — ничто не может заставить контролирующие органы ускорить проверки… Никаких средств автоматизации досмотра, как и обученных собак, замечено не было. Всё делается без особой спешки в ручном режиме.





Биотуалетов по дороге нет — только на таманской стороне у пункта ДПС стояла одинокая кабинка для всей колонны из сотен автомобилей. В нашем случае время ожидания в очереди с керченской стороны составило 1 час 50 минут, а с таманской — почти три часа. Позже я узнал, что это далеко не предел: людям приходится тратить на ожидание и пять, и семь часов.







