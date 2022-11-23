 

Лукашенко: судьба ОДКБ зависит от успеха СВО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что судьба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет зависеть от успеха спецоперации РФ на Украине: "Если победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет".

"Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", - добавил Лукашенко.

 

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