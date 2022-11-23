Лукашенко: судьба ОДКБ зависит от успеха СВО
- 23.11.2022, 19:54,
- Новости
- 267
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что судьба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет зависеть от успеха спецоперации РФ на Украине: "Если победит, ОДКБ будет жить. Если не победит, ОДКБ существовать не будет".
"Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", - добавил Лукашенко.