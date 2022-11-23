 

Украинцы обстреляли Дом культуры в Горловке и убили жительницу Шебекина

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок шахты имени Изотова под Горловкой, в том числе дворец культуры, один человек ранен, посёлок частично обесточен. Также газопровод и линии электропередачи повреждены в среду утром в посёлке Гольмовский в пригороде Горловки.

В Новой Каховке под обстрел с правого берега Днепра попали люди, развозившие гуманитарную помощь.

При украинском обстреле города Шебекино Белгородской области погибла женщина: она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Украинский обстрел пришёлся в основном на территорию госпиталя ветеранов войн, где проходят лечение люди пожилого возраста. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод.


 

 

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