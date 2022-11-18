Украинцы обстреляли школу, "методично убили" военнопленных; на Белгородчине погиб мужчина

Вооружённые силы Украины в ночь на 18 ноября обстреляли школу №13 в центре Донецка, в здании выбиты стекла, стены посечены осколками, пострадавших нет. Также ВСУ ведут интенсивный обстрел Киевского и Калининского районов Донецка, в Ворошиловском районе зафиксировано сильное задымление возле РСК "Олимпийский", два человека ранены.

Обстрелы города Новая Каховка в Херсонской области со стороны ВСУ начались ночью и продолжились до вечера. Два человека погибли, еще шесть получили ранения, десятки контужены. Обстреляны и повреждены многоквартирные дома в городе Брянка западнее Луганска. Есть пострадавшие мирные жители. 40 ракет выпущено по Горловке.



В результате украинского обстрела села Устинка Белгородской области погиб восьмидесятилетний мужчина, который находился во дворе дома, также повреждены четыре частных домовладения.

Кроме того, продолжается обстрел посёлка Белая Берёзка в Брянской области, посёлок остался без света.

Министерство обороны РФ сообщило, что украинцы убили более десяти российских военнослужащих -- "намеренно и методично", "прямыми выстрелами в голову", когда военнослужащие были обездвижены.







