По подозрению в убийстве девушки в Москве задержан Шохрубек Каримов
- 18.11.2022, 17:13,
- Новости
- 377
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Молодая женщина Юлия Ткачёва приехала в Москву несколько месяцев назад из Донецка и работала в продуктовом магазине.
Приезжий из Узбекистана
Шохрубек Каримов оказывал ей знаки внимания, а потом преследовал, угрожал и пытался задушить. Юлия обратилась за помощью к полиции, но ничего не было сделано. Утром 18 ноября тело Юлии Ткачёвой с четырьмя ножевыми ранениями было найдено
на Севастопольском проспекте. Шохрубек Каримов успел добраться на электричках до Тамбовской области, где его, наконец, задержали
.