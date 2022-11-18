 

По подозрению в убийстве девушки в Москве задержан Шохрубек Каримов

Молодая женщина Юлия Ткачёва приехала в Москву несколько месяцев назад из Донецка и работала в продуктовом магазине.
Приезжий из Узбекистана Шохрубек Каримов оказывал ей знаки внимания, а потом преследовал, угрожал и пытался задушить. Юлия обратилась за помощью к полиции, но ничего не было сделано. Утром 18 ноября тело Юлии Ткачёвой с четырьмя ножевыми ранениями было найдено на Севастопольском проспекте. Шохрубек Каримов успел добраться на электричках до Тамбовской области, где его, наконец, задержали.

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